Туменов: не сказал бы, что у Леона Эдвардса есть сверхнавыки

Экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Альберт Туменов высказался о бывшем сопернике и действующем чемпионе организации британце Леоне Эдвардсе.

«Эдвардс вырос как боец, стал физически крепче, подтянул борьбу. Он прибавил уверенность. После хайкика в бою с Камару Усманом Эдвардс стал увереннее в себе. Даже с Колби Ковингтоном он чувствовал себя спокойно и ничего не боялся. Я бы не сказал, что у него есть сверхнавыки. Он всё делает неплохо. Ударка неплохая, движения и борьба. Но не на высоком уровне. Универсальный боец», – приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на UFC 296 в декабре Эдвардс одолел по очкам американца Колби Ковингтона, проведя вторую защиту титула.