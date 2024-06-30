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Немков ответил, способен ли Анкалаев победить Алекса Перейру

Немков ответил, способен ли Анкалаев победить Алекса Перейру
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о потенциальном титульном поединке в UFC между бразильцем Алексом Перейрой и соотечественником Магомедом Анкалаевым.

«Прохазка всегда ведёт бои подобным образом. Работает слишком открыто. У панчеров всегда есть шансы на нокаут. Поэтому победа Перейры не слишком меня удивила. Зато Магомед Анкалаев действует в другом стиле. Он может с ним совладать. Для этого есть все шансы. Мой прогноз – победа Анкалаева», — приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 234 в январе Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Перейра на UFC 303 в июне досрочно остановил в реванше чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

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