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Перейра отреагировал на вызов Анкалаева

Перейра отреагировал на вызов Анкалаева
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева после своей победы на турнире UFC 303.

По словам Перейры, окончательное решение по поводу его поединка с россиянином останется за руководством промоушена.

«Все заслуживают [боя], но я не тот парень, которого нужно спрашивать. Вам нужно разговаривать с Даной Уайтом. Хочу ли я драться с Анкалаевым? Я подерусь с любым», — сказал Перейра на пресс-конференции.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 234 в январе Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Перейра на UFC 303 в июне досрочно остановил в реванше чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

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