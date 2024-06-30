Перейра отреагировал на вызов Анкалаева

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева после своей победы на турнире UFC 303.

По словам Перейры, окончательное решение по поводу его поединка с россиянином останется за руководством промоушена.

«Все заслуживают [боя], но я не тот парень, которого нужно спрашивать. Вам нужно разговаривать с Даной Уайтом. Хочу ли я драться с Анкалаевым? Я подерусь с любым», — сказал Перейра на пресс-конференции.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 234 в январе Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Перейра на UFC 303 в июне досрочно остановил в реванше чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.