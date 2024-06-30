Хорхе Линарес предположил, как мог бы завершиться бой Ломаченко — Дэвис

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес, встречавшийся в ринге с украинцем Василием Ломаченко, высказался о его возможном поединке с американцем Джервонтой Дэвисом.

«Опасный бой для Ломаченко, но он готов. Думаю, он на пороге завершения карьеры. Это потрясающий поединок для болельщиков. И опасный бой для Ломаченко. Если этот поединок состоится, Джервонта может победить техническим нокаутом.

Ломаченко — быстрый, он может использовать углы и тому подобное… Но что произошло в последнем бою Джервонты? Всё было так же: с первого по пятый раунд он проигрывал по очкам, но затем нащупал тайминг и темп», — сказал Линарес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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