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Тедди Атлас объяснил, почему Алекс Перейра является уникальным бойцом

Тедди Атлас объяснил, почему Алекс Перейра является уникальным бойцом
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Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 303. Напомним, Перейра досрочно остановил во втором раунде чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку, проведя вторую защиту титула.

«У него есть радар. У него рентгеновское зрение. Он видит то, чего не видят другие. Теренс Кроуфорд в боксе относится к таким парням. Когда вы настолько спокойны, то видите и реагируете немного быстрее. Это называют «таймингом», но у Перейры особенный тайминг, потому что он сохраняет спокойствие», — сказал Атлас в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Алекс Перейра отреагировал на вызов российского претендента Магомеда Анкалаева.

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