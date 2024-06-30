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Эдди Хирн высказался о следующем сопернике Сауля Альвареса

Эдди Хирн высказался о следующем сопернике Сауля Альвареса
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Британский промоутер Эдди Хирн считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,3 кг) мексиканец Сауль Альварес может сразиться в следующем бою с непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«У этого боя хорошие шансы на организацию. Эдгар — обязательный претендент, хотя у Сауля есть и другие претенденты.

Если не говорить о Кроуфорде и Бенавидесе, Берланга — самый привлекательный соперник для Канело. Мексика против Пуэрто-Рико, Берланга отдаст все силы в этом бою. Он молодой и свежий нокаутёр», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее прошёл слух, что Альварес подписал контракт на бой с непобеждённым кубинцем.

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