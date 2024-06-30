Дана Уайт высказался о возможности боя Перейры и Анкалаева

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможности организации титульного поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Мне нравится идея организации этого боя. Возможно, мы так и поступим, да», – сказал Уайт на пресс-конференции.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 234 в январе Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Перейра на UFC 303 в июне досрочно остановил в реванше чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

Ранее Перейра отреагировал на вызов Анкалаева, пообещавшего нокаутировать его.

Материалы по теме Перейра отреагировал на вызов Анкалаева

Служил в армии, отказал Фёдору. Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве