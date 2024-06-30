Теофимо Лопес защитил титул WBO в первом полусреднем весе

30 июня в Майами-Бич (США) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank, в главном событии которого чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес (20-1, 13 KO) встретился с канадцем Стивом Клаггеттом (38-7-2, 26 KO).

Победу единогласным судейским решением по итогам 12 раундов одержал Лопес (120-108, 120-108, 119-109).

Теофимо Лопесу 26 лет. Американец является бывшим объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг).

В июне 2023 года Лопес стал чемпионом в двух весовых категориях, нанеся первое поражение в карьере абсолютному чемпиону мира британцу Джошу Тэйлору. Единственное поражение он потерпел от австралийца Джорджа Камбососа.