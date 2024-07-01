Джошуа: Усик не выглядит кем-то особенным, но он чертовски дерётся

Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа, комментируя организацию своего поединка с соотечественником Даниэлем Дюбуа, сравнил его с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком.

«Я не обращаю внимания на индивидуальность. На спаррингах Дюбуа хорошо себя показывал, он отличный боец, очень талантливый, и он знает, как вести себя в ринге. Думаю, у него большой потенциал.

Посмотрите на Усика, он не выглядит кем-то особенным, но он чертовски дерётся. У Фьюри большая харизма, но я не обращаю внимания на такие вещи. Дюбуа умеет драться», — приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

Ранее Рикки Хаттон оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком.

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