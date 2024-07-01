Ильяс Хамзин высказался об уходе Андрея Орловского из UFC

Боец RCC Ильяс Хамзин высказался об уходе из UFC бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) белоруса Андрея Орловского.

«В 2018 году я приехал в Екатеринбург в команду «Архангел Михаил», а на четвёртом этаже зала нас встречает Андрей Орловский. Моя первая тренировка в команде была с ним. Он поделился с нами опытом. Оказался таким простым мужиком.

Его карьера невероятно насыщенная, иначе и не скажешь. Он легенда этого спорта. Сделал очень много, подарил нам много красочных боёв, нокаутов. Передрался со всеми топами, со всеми, можно сказать, звёздами этого вида спорта. Установил два рекорда в UFC. Это тоже серьёзный показатель в таком возрасте. И соперничать на таком уровне – это много стоит. Я смотрел его последний бой — там можно было отдать и туда, и сюда», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В последнем бою Орловский раздельным решением судей проиграл словаку Мартину Будаю.

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