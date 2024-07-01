45-летний Мэнни Пакьяо получил нового соперника на турнире Rizin

Пресс-служба японского промоушена Rizin сообщила о новом сопернике для легендарного филиппинского боксёра бывшего лидера рейтинга pound-for-pound Мэнни Пакьяо.

Ранее было запланировано, что 28 июля Пакьяо встретится Чихиро Сузуки. Однако недавно стало известно, что Чихиро получил травму во время выставочного боя с Таканори Гоми. Теперь соперником Мэнни станет Рукия Анпо. Дата проведения поединка остаётся та же – 28 июля.

Фото: RIZIN FF OFFICIAL

Пакьяо сейчас 45 лет. Спортсмен дебютировал в профессионалах в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулёгком, лёгком, полусреднем и первом среднем весовых дивизионах.

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