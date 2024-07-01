Mash: Налоговая служба арестовала счета Хабиба из-за долга в 297 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации арестовала счета бывшего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Ранее Mash также сообщал, что Федеральная налоговая служба закрыла несколько фирм Нурмагомедова. Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Его счёт заблокировали вместе со счётом благотворительного фонда.

Хабиб за время карьеры в ММА принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним поединком Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Почему Хабиб – главная звезда ММА: