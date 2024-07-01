Хабиб высказался о сборной Грузии после её поражения от Испании на Евро-2024

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где похвалил национальной команду Грузии за выступление на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Грузины закончили выступление на турнире после поражения в матче с испанцами на стадии 1/8 финала (1:4). Хабиб присутствовал на игре.

«Болел за Грузию. Молодцы в любом случае», — написал Нурмагомедов.

За выход в полуфинал сборная Испании поборется с национальной командой Германии – хозяйкой Евро-2024. Их матч состоится 5 июля и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России якобы арестовала счета Хабиба.

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