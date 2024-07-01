Хабиб: мужчина и мужской род не одно и то же

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями о необходимости вести себя как настоящий мужчина.

«Мужчина и мужской род не одно и то же. Тяжело этому соответствовать и ещё тяжелее держаться пути», — написал Нурмагомедов.

В настоящий момент Хабибу 34 года. За карьеру в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.

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Почему Хабиб – главная звезда ММА: