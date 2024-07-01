Рамазанов: Перейра составит конкуренцию и в тяжёлом весе UFC

Чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов поделился впечатлениями от победы обладателя пояса UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры в поединке с чехом Иржей Прохазкой и заявил, что бразильский боец будет конкурентен и в тяжёлом дивизионе.

«Перейра в очередной раз доказал, что имеет огромную ударную мощь, попав своим левым боковым, и огромное бойцовское IQ, чётко найдя тайминг для нокаутирующего хай-кика. Считаю, что он может составить конкуренцию и в тяжёлом весе. При этом думаю, что Анкалаев доставит ему проблемы», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой между Перейрой и Прохазкой состоялся на турнире UFC 303 в ночь на 30 июня мск. Алекс победил во втором раунде техническим нокаутом.

Харрисон вручила Перейре жёлтый пояс по дзюдо: