ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рамазанов: Перейра составит конкуренцию и в тяжёлом весе UFC

Рамазанов: Перейра составит конкуренцию и в тяжёлом весе UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов поделился впечатлениями от победы обладателя пояса UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры в поединке с чехом Иржей Прохазкой и заявил, что бразильский боец будет конкурентен и в тяжёлом дивизионе.

«Перейра в очередной раз доказал, что имеет огромную ударную мощь, попав своим левым боковым, и огромное бойцовское IQ, чётко найдя тайминг для нокаутирующего хай-кика. Считаю, что он может составить конкуренцию и в тяжёлом весе. При этом думаю, что Анкалаев доставит ему проблемы», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой между Перейрой и Прохазкой состоялся на турнире UFC 303 в ночь на 30 июня мск. Алекс победил во втором раунде техническим нокаутом.

Материалы по теме
Перейре не нужен Анкалаев. У бразильца есть всё, чтобы забрать третий пояс UFC
Перейре не нужен Анкалаев. У бразильца есть всё, чтобы забрать третий пояс UFC

Харрисон вручила Перейре жёлтый пояс по дзюдо:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android