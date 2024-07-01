Вице-президент АСА рассказал, почему нужно уважать Конора Макгрегора

Вице-президент АСА Руслан Хамзаев высказался об отмене поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

«Всем было интересно посмотреть — вернётся ли Конор и каким он будет. Конор — это само по себе явление в мире ММА. Конор — легенда. Украшение любого мероприятия, любого турнира, даже если он не бьётся. Его присутствие – это уже аншлаг. Его можно уважать уже за то, что он, обладая финансовой независимостью, ещё полон сил и желания находиться в этой игре», — сказал Хамзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Макгрегор и Чендлер должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня. Бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки.

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: