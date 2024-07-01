Россиянин Курбан Гаджиев проведёт защиту пояса с таджиком Азамом Гафоровым на ACA 178

Чемпион ACA в наилегчайшем весе россиянин Курбан Гаджиев проведёт защиту пояса в поединке с представителем Таджикистана Азамом Гафоровым. Поединок состоится 16 августа в Москве на турнире ACA 178.

Кроме того, помимо чемпионского пояса, спортсмены сразятся за путёвка в финал престижного Гран-при ACA. Противостояние должно было пройти в феврале, однако тогда Гаджиев получил травму и был вынужден покинуть Гран-при.

Для 31-летнего Гаджиева предстоящая защита пояса будет первой. Титул российский спортсмен завоевал в феврале прошлого года, когда одолел Имрана Букуева решением судей и вышел в полуфинал Гран-при. Гафоров вышел в полуфинал Гран-при, победив Вартана Асатряна летом 2023 года.

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