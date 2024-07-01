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Дядя Хабиба отреагировал на слух об аресте счетов Нурмагомедова из-за долга 297 млн рублей

Дядя Хабиба отреагировал на слух об аресте счетов Нурмагомедова из-за долга 297 млн рублей
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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дал комментарий по поводу новости об аресте банковских счетов своего племянника. Ранее об этом сообщал телеграм-канал Mash. По сведениям источника, Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. Сам Хабиб новость пока не комментировал.

«Не лез в кошелёк Хабиба и его финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я также. Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало», — сказал Нурмагомедов-старший в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

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