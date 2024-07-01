Дмитрий Двали — о предстоящем бое с Зоировым: главный вызов на данный момент

Чемпион Европы — 2024 бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 Дмитрий Двали проведёт поединок с олимпийским чемпионом 2016 года Шахобиддином Зоировым, представляющим Узбекистан. Спортсмены сразятся 12 июля в подмосковном Серпухове. Противостояние пройдёт в рамках восьми раундов в весе до 53,5 кг в главном карде на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«Готовимся на восемь раундов. Думаю, мы спокойно справимся с этой дистанцией. У меня уже был шестираундовый бой, хотя там всё закончилось в пятой трёхминутке. Мне понравился формат профессионального бокса.

Мне очень интересна встреча с олимпийским чемпионом. Ты можешь стать лучше, только соревнуясь с лучшими. Поэтому для меня это серьёзный вызов на данный момент. Но я рассчитываю, что в будущем у меня будут ещё серьёзнее вызовы. Мы хотим достигнуть максимума и в олимпийском, и в профессиональном боксе. На данный момент бой с Зоировым — главный вызов. Но акцентирую внимание на фразе «на данный момент», — сказал Двали.

За время профессиональной карьеры Дмитрий принял участие в 59 боях, в которых одержал 51 победу и потерпел восемь поражений.

В главном поединке турнира 12 июля Муслим Гаджимагомедов сразится за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с представителем Китая Чжан Чжаосином.

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