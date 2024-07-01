Иан Гарри назвал двух бойцов, лучше всех использующих лоу-кики

Топовый непобеждённый ирландец Иан Гарри, выступающий в полусреднем весе UFC, назвал двух бойцов, которые лучше всего используют лоу-кики.

«Два величайших человека, которые используют лоу-кики — это я и Алекс Перейра», — приводит слова Иана портал MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC 303, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе, Иан Гарри провёл поединок с британцем Майклом Пейджем. Бой продлился все три раунда и завершился победой ирландского бойца единогласным решением судей.

Для Гарри эта победа стала 15-й в профессиональной карьере и восьмой в UFC. Он не проиграл ни одного поединка, продлив победную серию. В активе Пейджа — 22 победы и три поражения.

Ранее Гарри изъявил желание провести бой против Шавката Рахмонова.