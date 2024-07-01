Павлович высказался о предстоящем реванше Аспиналла и Блэйдса

Российский боец UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович высказался о предстоящем реванше между британцем Томом Аспиналлом и американцем Кёртисом Блэйдсом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304.

«Поединок будет очень интересный, потому что эти бойцы уже встречались. Я думаю, что у Аспиналла будет психологическая просадка, потому что он проиграл первый бой, хоть и по травме. А в голове Блэйдса будет, наоборот, психологическое превосходство. Но тем не менее он расслабляться не будет. Мы видели, что и там, и там команды работают хорошо. Они будут друг друга досконально изучать. В этом бою будет 50 на 50, интересно будет его посмотреть», — приводит слова Павловича издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл досрочно остановил в первом раунде Павловича. Блэйдс на UFC 299 в марте нокаутировал бразильца Жаилтона Алмейду.