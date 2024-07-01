Анкалаев: Алекс, даже букмекеры понимают, что ты не сможешь победить меня

Топовый российский боец, выступающий в UFC, Магомед Анкалаев обратился к действующему обладателю чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

«Алекс, даже букмекеры понимают, что ты не сможешь победить меня (ранее в некоторых букмекерских кампаниях появились коэффициенты на победу в потенциальном бою между Перейрой и Анкалаевым. Россиянин открылся фаворитом в схватке — Прим. «Чемпионата»). Я готов встретиться с тобой в октагоне, не используя тейкдауны. Абу-Даби, Саудовская Аравия, Нью-Йорк, Лас-Вегас — не имеет значения. Где угодно, в любое время. Будь готов», — написал в своих социальных сетях Анкалаев.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.