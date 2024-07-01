Иан Гарри обвинил Майкла Пейджа в мошенничестве

Топовый непобеждённый ирландец Иан Гарри, выступающий в полусреднем весе UFC, утверждает, что британский боец Майкл Пейдж прибег к мошенничеству перед боем с ним. В частности он утверждает, что членам его команды предлагали деньги за информацию о нём.

«Я не лгу. Членам моей команды предлагали деньги за информацию обо мне перед этим боем. Чёртово грязное мошенничество. Это просто отвратительно», — сказал Гарри журналистам на пресс-конференции после турнира UFC 303.

Напомним, на турнире UFC 303, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе, Иан Гарри провёл поединок с британцем Майклом Пейджем. Бой продлился все три раунда и завершился победой ирландского бойца единогласным решением судей.

Для Гарри эта победа стала 15-й в профессиональной карьере и восьмой в UFC. Он не проиграл ни одного поединка, продлив победную серию. В активе Пейджа — 22 победы и три поражения.