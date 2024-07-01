Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Павлович ответил, как относится к возможному переходу Перейры в тяжёлый вес

Российский боец UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович высказался о потенциальном переходе в его дивизион действующего чемпиона на категорию ниже бразильца Алекса Перейры.

«Как мы могли видеть, в последнее время Перейра закатывает грандиозные бои, побеждает нокаутами. Это очень зрелищно, поэтому, я считаю, что переход Алекса в тяжелый вес будет всем интересен», — приводит слова Павловича издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Перейра завоевал вакантный титул UFC в полутяжёлом весе на турнире UFC 295 в ноябре, досрочно остановив чеха Иржи Прохазку.

В апреле на UFC 300 Перейра провёл первую защиту титула, нокаутировав американца Джамала Хилла, а в июне на UFC 303 повторно победил Прохазку.

Материалы по теме Немков ответил, способен ли Анкалаев победить Алекса Перейру

Перейра набрал 12 кг после официального взвешивания