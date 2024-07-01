Уайт ответил, состоится ли бой Нганну — Джонс при участии в организации Турки аль Аш-Шейха

Президент UFC Дана Уайт уклончиво высказался о возможности организовать при участии Турки Аль аш-Шейха, председателя Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, бой между действующим чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«К Турки Аль аш-Шейху у меня только уважение. Он отличный парень, и за последние пару месяцев у нас сложились крепкие отношения. Меня восхищают его достижения в боксе. Он единственный человек, который смог добиться организации многих крутых боёв. Теперь боксёры не избегают боёв, поскольку им выписывают солидные чеки. То, что он смог сделать за такое короткое время в боксе, просто невероятно. Мы вместе обсуждаем многие варианты и предложения. Я уважаю его и люблю. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.