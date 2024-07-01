Рикки Хаттон дал прогноз на поединок Джошуа – Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

«Я считаю, что Эй Джей побьёт Даниэля, он крупнее, а это кое о чём говорит, потому что как боец Даниэль — зверь. Но Джошуа вернул свою уверенность. Хотя то же можно сказать и про Даниэля, учитывая два последних боя. Это идеальное время. Оба находятся в отличной форме. Я думаю, что у Эй Джея чуть более богатый арсенал», — приводит слова Хаттона Prime Casino.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временный чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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