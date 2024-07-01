Дастин Порье: мне не нужны деньги. Я просто хочу крови

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американец Дастин Порье намекнул, что следующий поединок станет его последним в профессиональной карьере бойца ММА.

«Мне не нужны деньги. Я просто хочу крови. Последний танец. Дайте мне знать», — написал в своих социальных сетях Дастин.

Напомним, Дастин Порье в последнем поединке встретился с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке. Тогда победу одержал российский боец удушающим приёмом в четвёртом раунде. Для Порье это стало третьим поражением в титульных боях за всё время выступлений в UFC.

Ранее Дастин Порье предложил Исламу Махачеву провести реванш.