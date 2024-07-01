Колби Ковингтон: Чарльз Оливейра читер. Он ментально слаб

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался в адрес экс-обладателя титула UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейры.

«Чарльз Оливейра выше меня и весит больше, чем я. Этот парень просто читер, который намеренно гоняет в лёгкий вес, чтобы иметь преимущество над соперниками, поскольку он не уверен в себе. Чарльз ментально слаб. Он встал в ряд тех парней, которые говорят: «Мне нужны большие бои для создания наследия. И хочу подняться в полусредний вес». Что ж, тогда Чарльз соглашайся на бой со мной. Я лучший боец, с которым ты можешь подраться прямо сейчас. Я король Бразилии, король Майами и любимец Дональда Трампа», — приводит слова Колби портал Low Kick MMA.