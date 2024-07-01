Иан Гарри: я на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов всех времён

Топовый непобеждённый ирландец Иан Гарри, выступающий в полусреднем весе UFC, считает, что в скором времени он станет одним из величайших бойцов в ММА.

«Я на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов всех времён. Моя цель — добиться этого любыми необходимыми средствами. Мне всё равно, как это состоится. Через 10 лет моё имя будет фигурировать в разговорах о величайшем. Кто величайший всех времён в истории этого спорта? Вы назовёте Джона Джонса, Жоржа Сен-Пьера, Андерсона Силву и Иана Гарри», — приводит слова Гарри портал MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC 303, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе, Иан Гарри провёл поединок с британцем Майклом Пейджем. Бой продлился все три раунда и завершился победой ирландского бойца единогласным решением судей.