Дана Уайт не согласился с результатом одного из боёв на UFC 303

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между ирландцем Ианом Гарри и британцем Майклом Пейджем, состоявшемся на турнире UFC 303.

Напомним, Гарри победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Если бы судьи сказали, что это ничья, я бы согласился. Иан определённо выиграл первый раунд, Пейдж выиграл второй, а в третьем всё было 50 на 50. Безумие, Пейдж занимал позицию сверху, но отдал её. Он мог выехать на этом и выиграть раунд. Он встал и отдал позицию», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Гарри заявил о желании сразиться с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.