Джонс ответил, собирается ли он завершать карьеру после потенциального боя с Миочичем

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил, собирается ли он завершать карьеру после потенциального боя с экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг Стипе Миочичем.

Фанат: Ты планируешь завершать карьеру после боя со Стипе?

Джон Джонс. Честно говоря, сейчас трудно сказать. Я собираюсь делать выводы на основании своего следующего выступления. Сейчас варианты кажутся безумными.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.