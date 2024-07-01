Тренер молодёжной сборной РФ по вольной борьбе был задержан в Москве по делу о терроризме

Сегодня, 1 июля, в Москве был задержан тренер женской молодёжной сборной России по вольной борьбе по делу о терроризме. Об этом сообщает издание РБК.

Правоохранительные органы задержали тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности. В чём именно подозревают тренера, не сообщается.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — заявил представитель Федерации спортивной борьбы России.

Алишери является мастером спорта по вольной борьбе, а также тренером высшей категории. Под его руководством выступают женская сборная России (до 16 лет) и мужская сборная Москвы (до 16 лет). В мае на чемпионате Европы по вольной борьбе 15-летний борец Муса Сантиков завоевал золотую медаль, занимаясь с Исматзоду.