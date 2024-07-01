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Тренер Дэвиса: Ломаченко не увидит 12-й раунд с Джервонтой

Тренер Дэвиса: Ломаченко не увидит 12-й раунд с Джервонтой
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Кенни Эллис, член тренерского штаба чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса, высказался о возможном поединке подопечного с украинским ветераном Василием Ломаченко.

«Почему [в Сети] начали появляться нарезки боёв с Ломаченко? Это попытка запугать или что-то в этом роде? Он не увидит 12-й раунд с Джервонтой», — сказал Эллис в интервью YouTube-каналу EsNews.

Джервонте Дэвису 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году и в январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

В декабре 2019 года Дэвис стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав вакантный титул WBA в лёгком весе. В июне 2021-го завоевал титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся первое поражение соотечественнику Марио Барриосу.

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