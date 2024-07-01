Экс-чемпион UFC: сможет ли Перейра перейти в тяжёлый вес? Да. У тяжей с ним будут проблемы

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман считает, что бразилец Алекс Перейра будет успешен в тяжёлом весе.

«Алекс на все 100% сейчас один из самых страшных парней в тяжёлых весах. Сможет ли он перейти в тяжёлый вес? Абсолютно. Думаю ли я, что он маленький для этого веса? Нет. У него есть потенциал выступать с весом в 106 кг. При этом, как мне кажется, он сохранит свою скорость, а мощь его ударов уже сопоставима с силой тяжеловесов.

У парней в тяжах будут проблемы, поскольку там есть всего два или три парня, которые могут предложить ему борьбу. Остальные предпочитают стойку, а она, как нам всем известно, является наиболее сильной стороной Алекса. Единственные парни, с которыми у Алекса будут серьёзные проблемы, это Кёртис Блэйдс, Том Аспиналл и Джон Джонс. Других бойцов в тяжёлом весе Алекс скорее всего пройдёт», — приводит слова Усмана портал Middle Easy.