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Павлович оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Российский боец UFC Сергей Павлович высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном, который состоится 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это будет очень интересный поединок, где встретятся два зрелищных бойца. Хочу сказать, что я не думаю, что для Умара Кори станет какой-то сверхбольшой проблемой, он спокойно, в своём темпе проведёт этот бой», — цитирует Павловича MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 238 в марте Нурмагомедов победил единогласным судейским решением казахстанца Бекзата Алмахана.

Сэндхаген не дрался с августа 2023 года, когда на UFC on ESPN 50 победил единогласным судейским решением соотечественника Роба Фонта.

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