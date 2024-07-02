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WBC заявил о готовности дать Уайлдеру чемпионский бой

WBC заявил о готовности дать Уайлдеру чемпионский бой
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Глава Всемерного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил о готовности дать бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе американцу Деонтею Уайлдеру возможность сразиться за титул в новом дивизионе до 101,4 кг.

«Уверен, что, если бы Уайлдер захотел боксировать с чемпионом в бриджервейте, WBC утвердил бы его претендентом, но мы не получали никаких запросов от Деонтея», — написал Сулейман в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Уайлдер проиграл нокаутом китайскому ветерану Чжан Чжилэю. Поражение стало для американца четвёртым в карьере, ранее он уступал британцу Тайсону Фьюри (дважды) и новозеландцу Джозефу Паркеру.

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