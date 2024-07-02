Перейра и Прохазка встретились в аэропорту после UFC 303. Известно, о чём они говорили

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра встретился в аэропорту со своим бывшим соперником и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой после турнира UFC 303, который состоялся 30 июня.

Фото: Из аккаунта Freak MMA

Кроме того, тренер Алекса Перейры Палиньо Круз рассказал, что его подопечный сказал Иржи Прохазке во время встречи.

«Алекс сказал Иржи: «Просто, чтобы ты знал, мне никогда в жизни не приходилось пользоваться колдовством. Я такой же человек, созданный богом, как и ты. Так что не надо всё искажать», — сказал Круз в передаче The MMA Hour.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.