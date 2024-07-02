ФНС России подтвердила информацию о налоговой задолженности Хабиба

Федеральная налоговая служба (ФНС) России официально подтвердила наличие задолженности из‑за неуплаты налогов у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена ещё в 2023 году.

Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из‑за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы. У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — приводит слова представителей ФНС «Матч ТВ».

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