Ислам Махачев ответил Дастину Порье насчёт реванша

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев отреагировал на предложение американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье провести реванш. Порье предложил Махачеву устроить второй поединок ввиду решения Атлетической комиссии штата Невада (США) дисквалифицировать Армана Царукяна на девять месяцев.

«Нет, спасибо», — написал Ислам на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый поединок между россиянином и американцем проходил в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, где Махачев победил, применив удушающий приём.

В общей сложности на счету Махачева 26 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при девяти поражениях.

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