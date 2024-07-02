Иван Штырков: Анкалаев выйдет побеждать Перейру и забирать свой пояс

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков высказал мнение, что его соотечественник Магомед Анкалаев будет фаворитом в потенциальном поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Я считаю, что Анкалаев в любом случае фаворит в этом бою. То, что Перейре так легко удаётся пройти своих соперников, мне кажется, больше говорит об уровне этих соперников. Я уверен, что Анкалаев сможет навязать свой темп боя, и те удары, которые пропускают оппоненты Перейры в последнее время, это не про него история, так сказать. Анкалаев выйдет его побеждать и забирать свой пояс. Вот, плюс ту борьбу, которую Анкалаев может навязать, думаю, что Перейре создаст очень много проблем. Для меня не показатель вот такие лёгкие победы Перейры над своими оппонентами», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Главные новости дня: