Американец Эннис — о бое с россиянином Аванесяном: передо мной ещё одно тело, жду нокаут

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Джарон Эннис высказался о предстоящем поединке с российским боксёром армянского происхождения Давидом Аванесяном. Они сразятся 13 июля на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Россиянин заменит Коди Кроули, который был снят с боя по медицинским показаниям.

«На самом деле изменений было не так уж и много. Передо мной просто ещё одно тело. Я буду делать всё, что захочу, несмотря ни на что. Это благословение. Мне не терпится устроить красивое шоу и сделать громкое заявление с нокаутом. Мне не терпится устроить шоу и продемонстрировать свой талант. Я готов. Я суперподготовлен. Я в феноменальной форме. Я готов рок-н-роллить», — приводит слова Энниса BoxingScene.

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