ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: мне предложили бой с Махачевым

Чендлер: мне предложили бой с Махачевым
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга лёгкого веса UFC Майкл Чендлер рассказал, что ему предложили провести поединок с россиянином Исламом Махачевым – чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.

«Мне предложили поединок с Исламом Махачевым в октябре, но, если Конор Макгрегор восстановится после перелома мизинца и будет готов к сентябрю, я не против провести бой в «Сфере». Самое большое событие в истории спорта», – написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Чендлер и Конор Макгрегор должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня, однако поединок отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

Материалы по теме
Ислам Махачев ответил Дастину Порье насчёт реванша

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android