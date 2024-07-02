Чендлер: мне предложили бой с Махачевым

Известный американский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга лёгкого веса UFC Майкл Чендлер рассказал, что ему предложили провести поединок с россиянином Исламом Махачевым – чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.

«Мне предложили поединок с Исламом Махачевым в октябре, но, если Конор Макгрегор восстановится после перелома мизинца и будет готов к сентябрю, я не против провести бой в «Сфере». Самое большое событие в истории спорта», – написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Чендлер и Конор Макгрегор должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня, однако поединок отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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