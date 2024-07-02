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Майкл Чендлер обратился к Исламу Махачеву

Майкл Чендлер обратился к Исламу Махачеву
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Известный американский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга лёгкого веса UFC Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о желании провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Я охочусь за твоей задницей уже восемь лет. Старая добрая американская борьба намного круче дагестанского самбо», – написал Чендлер.

В общей сложности Чендлер за время карьеры в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 31 поединке, в которых добыл 23 победы и потерпел восемь поражений. Махачев за время выступления в профессионалах одержал 26 побед и потерпел лишь одно поражение. Ранее у Майкла сорвался поединок с Конором Макгрегором из-за травмы ирландца.

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