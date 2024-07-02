Назван промоушен, в который может перейти Андрей Орловский после ухода из UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский рассказал о готовности продолжить карьеру в промоушене RCC.

«Я готов провести бой, у меня уже есть контракт, но он не эксклюзивный. Смотря на сколько договоримся. Всегда рад сотрудничеству, у меня тёплые чувства к этой лиге, был амбассадором RCC. Хотел бы вернуться и принять участие в качестве бойца. 26 лет не выбираю соперников и сейчас не готов что-то менять», — приводит слова Орловского пресс-служба RCC.

Орловский дебютировал в смешанных единоборствах в 1999 году и практически сразу подписал контракт с UFC. В общей сложности на его счету в смешанных единоборствах 34 победы и 24 поражения. После поединка со словаком Мартином Будаем в конце июня белорус покинул промоушен Даны Уайта. Андрей проиграл Будаю судейским решением.

Материалы по теме Эксклюзив Ильяс Хамзин высказался об уходе Андрея Орловского из UFC

Самый короткий бой в ММА: