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Ислам Махачев ответил на вызов Майкла Чендлера

Ислам Махачев ответил на вызов Майкла Чендлера
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев отреагировал на обращение к себе со стороны американца Майкла Чендлера. Ранее тот предложил Махачеву провести поединок.

«Чувак, ты ненадёжный, одно сообщение от твоего хозяина – и ты убежишь. Чемпу нужен настоящий соперник», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Махачев за время выступления в смешанных единоборствах одержал 26 побед и потерпел лишь одно поражение. В последнем поединке россиянин победил американца Дастина Порье. Чендлер в общей сложности принял участие в 31 поединке, где добыл 23 победы и потерпел восемь поражений. В последнем бою Майкл встречался также с Порье и проиграл ему удушающим приёмом.

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