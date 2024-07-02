Российских боксёров не оказалось в спрогнозированном рейтинге P4P к 2029 году от The Ring

Боксёрам из Российской Федерации не нашлось места в рейтинге лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории (P4P), спрогнозированном авторитетным изданием The Ring к 2029 году. В списке журнала оказалось пять боксёров из США, два с Кубы, а также по одному из Японии, Австралии и Казахстана.
Рейтинг P4P (с предсказанными рекордами бойцов) к 2029 году, спрогнозированный The Ring:
1. Джарон Эннис (США, 41-0).
2. Джесси «Бэм» Родригес (США, 26-0).
3. Дзюнто Накатани (Япония, 37-1).
4. Джей Опетайя (Австралия, 32-0).
5. Абдулла Мейсон (США, 29-0).
6. Энди Крус (Куба, 15-0).
7. Кейшон Дэвис (США, 25-0).
8. Дэвид Бенавидес (США, 38-0-1).
9. Дэвид Моррелл (Куба, 20-0).
10. Жанибек Алимханулы (Казахстан, 25-0).