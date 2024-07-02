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Дана Уайт согласился выплатить Перейре бонус в размере $ 303 000 за победу над Прохазкой

Дана Уайт согласился выплатить Перейре бонус в размере $ 303 000 за победу над Прохазкой
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Плинио Круз, тренер бразильского чемпиона UFC в полутяжёлом весе, рассказал, что президент промоушена Дана Уайт пообещал его клиенту бонус в размере $ 303 000 за победу в поединке с чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 303. Бразилец вышел на бой на коротком уведомлении. Изначально в главном поединке турнира должны были подраться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

«Он разговаривал с Даной. Они многое обсудили. В какой-то момент Дана ему сказал: «Ты получишь бонус за лучшее выступление вечера. И Алекс такой: «$ 303 000? Дана: «Нет, нет, нет, $ 50 000. Но чуть позже Дана заявляет: «Знаешь что, чувак? Я собираюсь позаботиться о тебе. У тебя будет $ 303 000!» Он даже пошутил, предложив ему купить на эти деньги суперкар. Но Алекс ответил: «У меня достаточно суперкаров». Ему нужен Tesla Cybertruck»? — приводит слова Круза MMA Fighting.

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