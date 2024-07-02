Юрист объяснил, как мог возникнуть крупный долг Хабиба Нурмагомедова

Юрист Алексей Гудас дал комментарий по поводу наличия задолженности у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России из за неуплаты налогов.

«Такой долг мог образоваться по нескольким причинам. Тут могли иметь место невнимательность или неверные расчёты бухгалтерии. Возможно, была сдана отчётность, в которой налоговая увидела несоответствие реальным данным. А реальные данные всегда видны по транзакциям, которые проведены.

Или же была использована схема «дробления» бизнеса, а налоговая это обнаружила. «Дробление» — это когда Нурмагомедов получает доход от бизнеса, но юридически оформляет полученные деньги на третьих лиц. В случае выявления подобных схем налоговая всё пересчитывает», — сказал Гудас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Почему Хабиб – главная звезда ММА: