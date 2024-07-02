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Хамзат Чимаев показал, как готовится к возращению в октагон после болезни

Хамзат Чимаев показал, как готовится к возращению в октагон после болезни
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Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев показал, как готовится к возращению в октагон. Соответствующее видео спортсмен показал на своей странице в социальных сетях.

«Борз восстанавливается», — говорится в описании к видео.

Хамзат Чимаев показал, как готовится к возращению в октагон после болезни:

Напомним, 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии Чимаев должен был провести поединок с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на бой с австралийцем вышел россиянин Икрам Алискеров. Уиттакер победил его нокаутом в первом раунде.

Ранее Уиттакер рассказал, в каком случае может провести поединок с Чимаевым.

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