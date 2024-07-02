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Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюремное заключение из-за долгов

Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюремное заключение из-за долгов
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Юрист Алексей Гудас дал комментарий по поводу возможных санкций из-за наличия задолженности у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России за неуплату налогов.

«Естественно, Нурмагомедову может грозить тюремное заключение. У нас есть 199-я статья Уголовного кодекса, которая гласит, что в случае неуплаты налогов в крупном и особо крупном размере может присуждаться до пяти лет лишения свободы. Но также предусмотрено, что если человек ранее не был замечен в подобных нарушениях закона и заплатит все налоги и штрафы, то его могут освободить от уголовной ответственности. ФНС обычно взыскивает долги напрямую или через банк, в котором находятся средства должника. Если средств не хватит, имущество может быть реализовано через службу судебных приставов», — сказал Гудас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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